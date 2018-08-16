14:33 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов пообещал жестко наказывать нарушителей президентских выборов

Любые попытки сорвать проведение демократических выборов президента и Верховной Рады будут жестко наказываться сотрудниками Национальной гвардии.

Турчинов пообещал жестко наказывать нарушителей президентских выборов

Об этом сообщил во время тактических учений Нацгвардии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление украинцев.

Турчинов рассказал, что сегодня сотрудники Нацгвардии имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное - высокого уровня профессиональную подготовку для эффективного противодействия любым попыткам внутренней дестабилизации.

По словам Турчинова, все спецсредства, которые использует НГУ, сертифицированы и применяются силовыми подразделениями стран НАТО.

Как сообщал "УРА-Информ", Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов глубоко убежден, что ракеты конструкторского бюро "Луч" по боевым возможностям намного качественные чем аналогичное оружие РФ.


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