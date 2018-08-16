23:47 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЦИК расширила перечень дат, на которые сможет назначать выборы в ОТО

Центральная избирательная комиссия в четверг, 16 августа, внесла изменения в порядок назначения первых и дополнительных выборов в Объединенных территориальных общинах.

ЦИК расширила перечень дат, на которые сможет назначать выборы в ОТО

Таким образом, ЦИК расширила перечень дат, на которые могут быть назначены такие выборы. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Так, согласно изменениям, "комиссия назначает первые местные выборы не позднее чем за семьдесят дней до дня выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последнего".

Теперь комиссия приняла решение, что в виде исключения первые местные выборы могут быть назначены на другую дату.

Только сегодня ЦИК получили 12 представлений ОТО относительно назначения первых местных выборов из шести областей и одного представление. Кроме того, Центральная избирательная комиссия продолжает ожидать поступления в ближайшее время ряда обращений областных государственных администраций относительно назначения первых местных, так и дополнительных выборов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение относительно назначения и проведения выборов в объединенных территориальных общинах.


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