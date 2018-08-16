15:13 16.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп отменил секретную директиву Обамы о кибератаках

Дональд Трамп отменил засекреченную директиву предыдущего президента США Барака Обамы о применении кибероружия против противников страны.

Трамп отменил секретную директиву Обамы о кибератаках

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Отмена такой директивы приведет к ослаблению ограничений на кибератаки. Уточняется, что о документе стало известно в 2013 году после того, как бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден опубликовал данные о работе спецслужб Великобритании и США.

По словам одного из источников, отмена директивы является наступательным шагом. Согласно данным издания, документ послужит поддержке военных операций, а также предотвратит хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы.

Как сообщал "УРА-Информ", американская фирма FireEye Inc., специализирующаяся на кибербезопасности, утверждает, что в преддверии американо-северокорейского саммита российские и китайские хакеры атаковали некие южнокорейские организации, причем это, вероятно, были правительственные группировки.


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