Премьер Армении принял решение распустить Совет старейшин Еревана

Как сообщил премьер Никол Пашинян, Совет старейшин Еревана распускается, день новых выборов мэра назначит Центральная избирательная комиссия Армении.

Отметим, что такие масштабные выборы будут проходить впервые за время работы нового кабинета министров.

Правительство страны обещает обеспечить прозрачность избирательного процесса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около ста демонстрантов перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации. Причиной такого протеста является отставка мэра Тарона Маргаряна.