11:58 16.08.2018 | Политика | Новости
100201466:nastya

Премьер Армении принял решение распустить Совет старейшин Еревана

Власти Армении в ходе заседания приняли решение распустить Совет старейшин Еревана, который выполняет функции высшего органа правления столицы.

Премьер Армении принял решение распустить Совет старейшин Еревана

Как сообщил премьер Никол Пашинян, Совет старейшин Еревана распускается, день новых выборов мэра назначит Центральная избирательная комиссия Армении.

Отметим, что такие масштабные выборы будут проходить впервые за время работы нового кабинета министров.

Правительство страны обещает обеспечить прозрачность избирательного процесса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", около ста демонстрантов перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации. Причиной такого протеста является отставка мэра Тарона Маргаряна.


Поделиться
Читайте также:
 
За минувшую ночь в Днепре произошло две смертельные аварии - ФОТО УЕФА объявила время и место проведения матча за Суперкубок в 2019 году Гопко считает, что присутствие Путина на свадьбе главы австрийского МИД дискредитирует страну Украинской армии понадобится финансирование на уровне 112 млрд грн
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив