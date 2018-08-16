Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова

Во время разговора особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников. В частности, речь шла о необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии уже 95 дней.

Как сказано на сайте президента, Порошенко и Меркель также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2". Говорили также о ситуации на Донбассе и дальнейшие миротвочерские усилия для обеспечения прогресса в мирном урегулировании на востоке Украины.

Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом лидеры согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине, чтобы освободить политзаключенных Кремля. Об этом сообщила первый вице-спикер Парламента и уполномоченный в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко.