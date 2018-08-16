20:32 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201525:Polishuk

Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 августа, по телефону говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова

Во время разговора особое внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников. В частности, речь шла о необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии уже 95 дней.

Как сказано на сайте президента, Порошенко и Меркель также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2". Говорили также о ситуации на Донбассе и дальнейшие миротвочерские усилия для обеспечения прогресса в мирном урегулировании на востоке Украины.

Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом лидеры согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине, чтобы освободить политзаключенных Кремля. Об этом сообщила первый вице-спикер Парламента и уполномоченный в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко.


Поделиться
Читайте также:
 
В четверг на межбанке гривна рухнула на 26 копеек В пятницу на юге и востоке Украины жарко и сухо, в остальных регионах - дожди и грозы Нацбанк на пятницу вновь опустил гривну Старт Серии А могут перенести
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив