Порошенко готов помиловать более десятка российских преступников

Об этом сообщила первый вице-спикер Парламента и уполномоченный в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко.

Она отметила, что уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжелые преступления против нашего суверенитета, обратились к своему президенту с просьбой вернуть их обратно в Россию в обмен на украинских политзаключенных.

Геращенко отметила, что эти люди осуждены за очень тяжелыми статьями, в том числе - за терроризм.

Как сообщал "УРА-Информ", Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.