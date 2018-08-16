15:38 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко готов помиловать более десятка российских преступников

Президент Петр Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине, чтобы освободить политзаключенных Кремля.

Порошенко готов помиловать более десятка российских преступников

Об этом сообщила первый вице-спикер Парламента и уполномоченный в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко.

Она отметила, что уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжелые преступления против нашего суверенитета, обратились к своему президенту с просьбой вернуть их обратно в Россию в обмен на украинских политзаключенных.

Геращенко отметила, что эти люди осуждены за очень тяжелыми статьями, в том числе - за терроризм.

Как сообщал "УРА-Информ", Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.


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