15:30 16.08.2018 | Политика | Новости
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Множество американских изданий выступают против Трампа

В США около 350 изданий опубликовали редакционные статьи, в которых осудили нападения президента США Дональда Трампа на СМИ.

Множество американских изданий выступают против Трампа

К такой акции призвала газета The Boston Globe.

Стоит отметить, что вслед за изданием к такому флешмобу присоединились как региональные, так и влиятельные общенациональные газеты.

The New York Times написала, что "настаивает на том, что истины, которые вам не нравятся, есть фейковый новостями , опасен для жизненной силы демократии". Издание Kansas City Star отметил, что маркировка прессы как "врага народа очень опасно".

"Это то, как нацисты называли евреев. Так критики Сталина были отмечены для наказания", - говорится в материале газеты.

Ранее Дональд Трамп неоднократно обвинял прессу в распространении фейковых новостей. В начале года он объявил "победителей" придуманного им конкурса на получение "премий за фейковые новости ". В его рейтинг вошли журналисты The New York Times, ABC News, CNN и других влиятельных американских изданий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский президен Дональд Трамп считает встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "огромным успехом", и обвинил СМИ в очернении результатов саммита в Хельсинки.


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