14:28 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Киев готовится предъявить РФ санкции против издательств

Госкомтелерадио выдвинуло предложение Кабмину о введении санкций против российских издательств.

Киев готовится предъявить РФ санкции против издательств

Как информирует пресс-служба ведомства, такие ограничения распространяются на продукцию антиукраинского содержания.

Так, после соответствующего мониторинга был составлен перечень, в который внесены 192 издания, выпущенные 35 российскими издательствами.

По словам первого замглавы Госкомтелерадио Богдана Червака, данные санкции будут касаться издательств, деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает заметное место и носит систематический характер. Ведь такие издатели формируют разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандируют насилие и совершение террористических актов против Украины.

В случае принятия этого распоряжения Кабмином ожидается значительное сокращение импорта издательской продукции из России, а высвобожденные рыночные ниши откроют новые возможности для украинских издателей и дистрибьюторов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


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