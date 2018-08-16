00:30 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГПУ вновь передала дело о взяточничестве Мосийчука в НАБУ

Генеральная прокуратура Украина в среду, 15 августа, передала в Национальное антикоррупционное бюро дело о взяточничестве народного депутата Игоря Мосийчука.

ГПУ вновь передала дело о взяточничестве Мосийчука в НАБУ

При этом дело передавалось и возвращалось обратно несколько раз. Об этом рассказал журналистам источники в НАБУ.

По его словам, дело ход три или четыре раза ходило туда-сюда, но в итоге оказалось у нас.

При этом в НАБУ считают, что шансы на внесение в Раду представления о привлечении Мосийчука к уголовной ответственности существуют, но решение пока не принято.

Напомним, в марте 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что невозможно направить в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука из-за незавершенной экспертизы по его делу.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2016 года Верховный Суд признал незаконным снятие Радой неприкосновенности с Мосийчука.


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