ГПУ вновь передала дело о взяточничестве Мосийчука в НАБУ

При этом дело передавалось и возвращалось обратно несколько раз. Об этом рассказал журналистам источники в НАБУ.

По его словам, дело ход три или четыре раза ходило туда-сюда, но в итоге оказалось у нас.

При этом в НАБУ считают, что шансы на внесение в Раду представления о привлечении Мосийчука к уголовной ответственности существуют, но решение пока не принято.

Напомним, в марте 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что невозможно направить в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука из-за незавершенной экспертизы по его делу.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2016 года Верховный Суд признал незаконным снятие Радой неприкосновенности с Мосийчука.