11:59 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гопко считает, что присутствие Путина на свадьбе главы австрийского МИД дискредитирует страну

Присутствие президента Российской Федерации Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии дискредитирует страну как нейтральное государство.

Гопко считает, что присутствие Путина на свадьбе главы австрийского МИД дискредитирует страну

Такое мнение в четверг, 16 августа, на своей страничке в Facebook высказала народный депутат Украины Анна Гопко. По ее словам, стали известно, что 18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин.

Это тот человек, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии свадьбы - это еще один сигнал-удар по европейским ценностям когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля, как Сенцов, Балух, ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях, и международные эксперты, как Красный Крест, не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей, и нет перемирия, - говорится в сообщении Гопко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Путин заявил, что намерен 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.


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