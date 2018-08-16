Гопко считает, что присутствие Путина на свадьбе главы австрийского МИД дискредитирует страну

Такое мнение в четверг, 16 августа, на своей страничке в Facebook высказала народный депутат Украины Анна Гопко. По ее словам, стали известно, что 18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин.

Это тот человек, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии свадьбы - это еще один сигнал-удар по европейским ценностям когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля, как Сенцов, Балух, ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях, и международные эксперты, как Красный Крест, не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей, и нет перемирия, - говорится в сообщении Гопко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Путин заявил, что намерен 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.