01:00 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

Согласно норме закрепленной в изменениях в Налоговый кодекс, украинцы больше не будут платить налоги с алиментов.

Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

Об этом сообщает ГФС.

Такое нововведение предусматривает, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.

Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

В свою очередь, право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну подержанных автомобилей.


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