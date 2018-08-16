Алименты исключили из налогооблагаемого дохода

Об этом сообщает ГФС.

Такое нововведение предусматривает, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.

Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

В свою очередь, право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну подержанных автомобилей.