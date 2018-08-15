23:47 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Киеве на параде покажут новый самолет Ан-178

В Киеве на военном параде по случаю Дня независимости Украины будет представлен новый транспортный самолет Ан-178.

В Киеве на параде покажут новый самолет Ан-178

Его грузоподъемность составляет18 тонн, а его разработчиком является ГП "Антонов". Как сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои источники в оборонном секторе, это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии подобного уровня.

В Украине до этого Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые, - отметил он, добавив, что прежде Ан-178 демонстрировался с успехом на ведущих мировых профессиональных площадках таких, как международные авиакосмические выставки Le Bourget-2015 во Франции и Farnborough-2018 в Великобритании. Там он стал одним из главных событий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта 18, 20 и 22 августа.


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