Украина получит от Литвы миллион евро на восстановление Донбасса

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куц в Facebook.

Он рассказал, что встретился в Донецкой ОГА с послом Литвы в Украине Марюс Януконис, который заявил, что правительство балтийской страны принял принципиальное решение о помощи Донбасса.

Как сообщал "УРА-Информ", министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин по телефону переговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасос. Министры обсудили введение миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщила в среду, 15 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Германии в Twitter, во время телефонного разговора министры обсудил возможность миротворческой миссии ООН В Германии пообещали, что будут продолжать работать над решением конфликта на Донбассе.