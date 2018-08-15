19:16 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина получит от Литвы миллион евро на восстановление Донбасса

Правительство Литвы выделит в 2019 году около одного миллиона евро в поддержку населенных пунктов Донбасса, пострадавших от боевых действий.

Украина получит от Литвы миллион евро на восстановление Донбасса

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куц в Facebook.

Он рассказал, что встретился в Донецкой ОГА с послом Литвы в Украине Марюс Януконис, который заявил, что правительство балтийской страны принял принципиальное решение о помощи Донбасса. 

Как сообщал "УРА-Информ", министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин по телефону переговорил со своим немецким коллегой Хайко Маасос. Министры обсудили введение миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщила в среду, 15 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Германии в Twitter, во время телефонного разговора министры обсудил возможность миротворческой миссии ООН В Германии пообещали, что будут продолжать работать над решением конфликта на Донбассе.


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