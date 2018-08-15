11:19 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина передаст Еврокомиссии доклад по выполнению критериев "безвиза"

Лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом.

Украина передаст Еврокомиссии доклад по выполнению критериев

В соответствующем сообщение в Twitter он написал, что в ходе саммита Украина – ЕС МИД было поручено передать Еврокомиссии Национальный Доклад о выполнение украинским государством критериев безвизового режима.

Кроме того, президент Украины заверил, что страна полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза.

Стоит добавить, что с 11 июня 2017 граждане Украины с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Европейского Союза и некоторых отдельных членов Шенгенской зоны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде.


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