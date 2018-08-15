13:10 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенцов не будет писать прошение о помиловании

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании.

Сенцов не будет писать прошение о помиловании

Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Ранее Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова, в котором говорится, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом, в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

В то же время вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что для освобождения Олега Сенцова его личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня утром, 15 августа, власти России заявили, что к ним не поступало письмо о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова. В частности, прошение о предоставлении свободы не было ни от самого украинца, ни от кого-либо еще.


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