16:52 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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России не понравилась идея Украины о рассширении санкций

В МИДе РФ возмутились намерением Украины создать санкционный список россиян, виновных в нарушении прав украинских политзаключенных.

России не понравилась идея Украины о рассширении санкций

Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Москва будет рассматривать включение Киевом политиков РФ в создаваемый аналог "списка Магнитского" как грубое нарушение норм международного права.

Она заявила, что эти правонарушения никем не доказаны, а Украина нарушает принципы презумпции невиновности.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Ранее Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова, в котором говорится, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой.


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