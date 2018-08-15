10:15 15.08.2018 | Политика | Новости
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Путин не ожидал такой реакции Запада на его действия в Украине, - Волкер

Президент России Владимир Путин не ожидал жесткой реакции Запада на его действия в Украине.

Путин не ожидал такой реакции Запада на его действия в Украине, - Волкер

Он надеялся, что реакция будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы.

Об этом в среду, 15 августа, во время дискуссии, посвященной годовщине российско-грузинской войны, заявил специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, тогда увидев такую российскую оккупацию восточной Украины, Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы к России, - пояснил Волкер, добавив, что страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

Волкер считает, что Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине - Россия почувствовала, что она может это делать – использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами, - сказал Волкер, отметив, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Курт Волкер заявил, что Россия заинтересована в продолжении военного конфликта на Донбассе. Также специальный представитель выразил беспокойство видеозаписью, на которой колонны грузовиков свободно курсируют через российско-украинскую границу.


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