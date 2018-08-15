Прошение о помиловании Сенцова где-тот "потерялось"

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов.

Согласно его словам, в данное время по линии обращений граждан нет никаких известий, чтобы выпустить на свободу украинского кинорежиссера. Вообщем, губернатор Ямало-Ненецкого округа полностью отрицает получения письма о помиловании Сенцова.

Стоит добавить, что накануне двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу Громадське, что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Соответствующую просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову для предварительного рассмотрения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", политзаключенный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние здоровья предкритическим.