10:19 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прошение о помиловании Сенцова где-тот "потерялось"

Сегодня утром, 15 августа, власти России заявили, что к ним не поступало письмо о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова. В частности, прошение о предоставлении свободы не было ни от самого украинца, ни от кого-либо еще.

Прошение о помиловании Сенцова где-тот

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов.

Согласно его словам, в данное время по линии обращений граждан нет никаких известий, чтобы выпустить на свободу украинского кинорежиссера. Вообщем, губернатор Ямало-Ненецкого округа полностью отрицает получения письма о помиловании Сенцова.

Стоит добавить, что накануне двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу Громадське, что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Соответствующую просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову для предварительного рассмотрения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", политзаключенный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние здоровья предкритическим.


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