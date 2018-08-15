ООН призвала Россию немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН требуют без всяких условий освободить Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния.

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 15 августа, на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, жизнь Сенцова находится в опасности. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, что не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке, - заявили эксперты, добавив, что сейчас они контактируют по этому поводу с российскими органами власти.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Ранее

Как сообщал УРА-Информ, Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова, в котором говорится, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом, в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.