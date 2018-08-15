20:15 15.08.2018 | Политика | Новости
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ООН призвала Россию немедленно освободить Сенцова

В Организации Объединенных Наций призывают Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

ООН призвала Россию немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН требуют без всяких условий освободить Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния.

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 15 августа, на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, жизнь Сенцова находится в опасности. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, что не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке, - заявили эксперты, добавив, что сейчас они контактируют по этому поводу с российскими органами власти.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Об этом на своей странице в Telegram написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Ранее

Как сообщал УРА-Информ, Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова, в котором говорится, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. При этом, в АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.


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