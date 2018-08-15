Манафорт отказался давать показания в суде

Об этом сообщает CNN.

В частности, Манафорт имеет право не давать показания против самого себя в соответствии с пятой поправкой к Конституции США.

Отмечается, что если бы Манафорт давал показания, ему пришлось бы объяснять прокурорам несколько писем и банковских форм со своим именем и подписью на них.

Как сообщал "УРА-Информ", Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы. Эти деньги он хранил на счетах за пределами США. За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши.