09:59 15.08.2018 | Политика | Новости
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Лондон отказался выполнить требование США по Ирану

Великобритания и дальше будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному разоружению Ирана.

Лондон отказался выполнить требование США по Ирану

Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон. Такое заявление в среду утром, 15 августа, сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии в связи с призывом посла США поддержать давление на Иран.

В ведомстве также отметили, что Лондон остается приверженным ядерной сделке. При этом мы готовы обсуждать с администрацией США и конгрессом сотрудничество по действиям Ирана, которые вызывают беспокойство обеих сторон, - заявили в британском МИДе.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести - Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.

Как сообщал УРА-Информ, в мае этого года США вышли из ядерной сделки. Остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий отказались поддержать решение Вашингтона и заявили о своей приверженности сделке с Ираном.


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