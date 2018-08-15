Лондон отказался выполнить требование США по Ирану

Лондон не будет вводить санкции против Тегерана, как того требовал Вашингтон. Такое заявление в среду утром, 15 августа, сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии в связи с призывом посла США поддержать давление на Иран.

В ведомстве также отметили, что Лондон остается приверженным ядерной сделке. При этом мы готовы обсуждать с администрацией США и конгрессом сотрудничество по действиям Ирана, которые вызывают беспокойство обеих сторон, - заявили в британском МИДе.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести - Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.

Как сообщал УРА-Информ, в мае этого года США вышли из ядерной сделки. Остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий отказались поддержать решение Вашингтона и заявили о своей приверженности сделке с Ираном.