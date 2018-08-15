Климкин обсудил с главой МИД Германии миротворцев ООН на Донбассе

Министры обсудили введение миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Как сообщила в среду, 15 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Германии в Twitter, во время телефонного разговора министры обсудил возможность миротворческой миссии ООН

В Германии пообещали, что будут продолжать работать над решением конфликта на Донбассе.

Нам необходимы стабильное прекращение огня и прогресс в политическом процессе, - отметили в немецком ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 июля политические директора МИД "нормандской четверки" обсудили принципы будущей миротворческой операции ООН на Донбассе, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.