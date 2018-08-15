Гройсман просит ЦИК найти возможность провести выборы в объединенных общинах

Как написал в среду, 15 августа, на своей страничке в Facebook глава правительства, решение ЦИК сделало невозможным проведение в октябре выборов в новосозданных объединенных общинах.

Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сегодня является одной из наиболее успешных и востребованных реформ, - напомнил Гройсман, добавив, что препятствовать стремлению общин - недопустимо.

Напомним, сегодня общественная организация "Комитет избирателей Украины" также призвала ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных громадах. В заявлении КИУ отмечается, что такая ситуация возникла после обращения ЦИК 9 августа к комитету Верховной рады по правовой политике и правосудию.

Как сообщал УРА-Информ, согласно обращению, Комиссия отказалась назначать выборы в объединенных громадах до получения разъяснения об особенностях назначения таких выборов.