Говорить об отмене санкций против России можно лишь после ее согласия на имплементацию Минских соглашений, - Волке

Об этом в среду, 15 августа, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он также напомнил, что на сегодняшний день есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей, с ситуацией в Украине, с нарушением прав людей.

Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения, - пояснил Волкер, добавив, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса".

На вопрос о том, не намерен ли Волкер уходить со своей должности, он ответил отрицательно: "Четко хотел бы заявить, что нет планов что-то менять".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Волкер заявил, что президент России Владимир Путин не ожидал жесткой реакции Запада на его действия в Украине. Он надеялся, что реакция будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы, - пояснил он.