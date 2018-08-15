Германия отправила самолет с беженцами в Афганистан

Отмечается, что немецкие власти еще в 2016 году подписали с афганскими властями договор о реадмиссии. Так, с декабря 2016 года в Афганистан были депортированы около 350 человек, которым отказали в предоставлении убежища в Германии.

Однако в средине 2017 было решено, что практика высылки афганских беженцев на родину будет продолжена лишь в единичных случаях. Позиция Берлина связана с его обновленной оценкой ситуации в сфере безопасности в Афганистане, власти которого продолжают борьбу против Исламского государства и движения Талибан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Как известно, всего за сутки итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.