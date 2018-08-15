09:58 15.08.2018 | Политика | Новости
100201340:nastya

Германия отправила самолет с беженцами в Афганистан

Правительство Германии дало указание выслать в Афганистан еще 46 беженцев. Как сообщает администрация кабульского аэропорта, летательное судно приземлилось с ними в Кабуле утром в среду, 15 августа.

Германия отправила самолет с беженцами в Афганистан

Отмечается, что немецкие власти еще в 2016 году подписали с афганскими властями договор о реадмиссии. Так, с декабря 2016 года в Афганистан были депортированы около 350 человек, которым отказали в предоставлении убежища в Германии.

Однако в средине 2017 было решено, что практика высылки афганских беженцев на родину будет продолжена лишь в единичных случаях. Позиция Берлина связана с его обновленной оценкой ситуации в сфере безопасности в Афганистане, власти которого продолжают борьбу против Исламского государства и движения Талибан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Как известно, всего за сутки итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно имя победительницы Мисс Украина Вселенная 2018 - ФОТО, ВИДЕО Появились новые подробности обрушения моста в Генуе Цены на нефть сильно снизились Цены на нефть сильно снизились
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив