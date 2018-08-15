11:55 15.08.2018 | Политика | Новости
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Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером

Генерал-лейтенант вооруженных сил Германии, командующим Северо-восточного корпуса НАТО в польском Щецине, Манфред Хофманн глубоко убежден, что война с Российской Федерацией будет катастрофой для всего мира. Поэтому, лучше все будет, если Запад сделает Россию своим партнером.

Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечается, в случае "вторжения" России в Прибалтику Хофманну предстоит командовать 35 тыс. солдат альянса в первые часы конфликта.

Согласно словам генерала НАТО, подразделениям корпуса Североатлантического альянса на базе в Щецине понадобится 30 дней, чтобы прийти в полную боевую готовность и принять участие в вооруженном конфликте, а его передовым отрядам — три дня.

"В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций.


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