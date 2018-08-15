Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечается, в случае "вторжения" России в Прибалтику Хофманну предстоит командовать 35 тыс. солдат альянса в первые часы конфликта.

Согласно словам генерала НАТО, подразделениям корпуса Североатлантического альянса на базе в Щецине понадобится 30 дней, чтобы прийти в полную боевую готовность и принять участие в вооруженном конфликте, а его передовым отрядам — три дня.

"В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером", — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций.