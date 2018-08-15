Еврокомиссия может подать иск в Европейский суд против Польши

Такие действия будут произведены из-за реформы системы юстиции. Как сказано в обнародованном в среду, 14 августа, заявлении, Польша обвиняется в невыполнение обязательств, взятых ею в соответствии со статьями Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека.

Польское законодательство несовместимо с законодательством Евросоюза, поскольку оно подрывает принцип независимости судебных органов, включая неустранимость судей, - заявили в Еврокомиссии.

При этом в Брюсселе дали Варшаве месяц на то, чтобы принять необходимые меры по выполнению обязательств. Если Польша не выполнит требование, Европейская комиссия подаст иск в суд, - заверили в ЕК.

Напомним, Еврокомиссия в декабре 2017 года начала дисциплинарную процедуру против Варшавы в связи с противоречивой судебной реформой. В результате такого беспрецедентного шага Польшу могут лишить права голоса в Евросоюзе.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда, несмотря на многотысячные протесты граждан страны, подписал противоречивый закон о правосудии, являющийся частью судебной реформы и расширяющий полномочия правительства в отношении Конституционного суда.