07:25 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Болтон на следующей неделе намерен посетит Украину

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Украину.

Болтон на следующей неделе намерен посетит Украину

Его визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как сообщило посольство Украины в США на своей страничке в Facebook, в рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.

В то же время посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа будет присутствовать полномочный представитель президента США.

По мнению украинского посла, такой визит будет "четким проявлением поддержки" Украины Соединенными Штатами.

Напомним, как сооьбщал УРА-Информ, миссия Международного валютного фонда посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних по времени экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности.


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