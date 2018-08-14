02:00 14.08.2018 | Политика | Новости
100201209:Polishuk

В Норвегии министр ушел в отставку из-за скандала с поездкой в Иран с подругой

Министр рыбного хозяйства Норвегии и заместитель председателя партии "Прогресс" объявил о своей отставке.

В Норвегии министр ушел в отставку из-за скандала с поездкой в Иран с подругой

Он ушел с обеих должностей из-за скандала с поездкой в Иран. Как сообщает в понедельник, 13 августа, The Local, 58-летний Пер Сандберг в июле посетил Иран со своей девушкой иранского происхождения Бахаре Летни, которая на 30 лет моложе его.

После этого его несколько недель критиковали средства массовой информации, оппозиционные политики и даже однопартийцы.

При этом министр не предупреждал о визите ни свое министерство, ни премьер-министра, и взял в путешествие официальный мобильный телефон, нарушив протоколы безопасности.

Эта история стала главным кризисом для правительства коалиции, частично из-за подозрений относительно отношений Летни с иранским правительством.

Сандберг заявил, что он планирует встретиться с норвежской прессой во вторник вместе с Летни, чтобы защитить ее и себя от слухов о связях с иранским режимом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду, 13 июня, заявил об уходе в отставку. При этом его отставка автоматически означает отставку всего кабинета. В соответствии с законодательством в Грузии в ближайшие семь дней правящая партия "Грузинская мечта" должна представить кандидатуру нового премьера, а президент внесет ее в парламент.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год В Николаеве столкнулись два авто, пострадали шесть человек - ФОТО В Сирии и Ираке до сих пор остаются около 30 тысяч террористов ИГ - ООН Украина опустилась в рейтинге производителей оружия на 72 место
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив