В Норвегии министр ушел в отставку из-за скандала с поездкой в Иран с подругой

Он ушел с обеих должностей из-за скандала с поездкой в Иран. Как сообщает в понедельник, 13 августа, The Local, 58-летний Пер Сандберг в июле посетил Иран со своей девушкой иранского происхождения Бахаре Летни, которая на 30 лет моложе его.

После этого его несколько недель критиковали средства массовой информации, оппозиционные политики и даже однопартийцы.

При этом министр не предупреждал о визите ни свое министерство, ни премьер-министра, и взял в путешествие официальный мобильный телефон, нарушив протоколы безопасности.

Эта история стала главным кризисом для правительства коалиции, частично из-за подозрений относительно отношений Летни с иранским правительством.

Сандберг заявил, что он планирует встретиться с норвежской прессой во вторник вместе с Летни, чтобы защитить ее и себя от слухов о связях с иранским режимом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду, 13 июня, заявил об уходе в отставку. При этом его отставка автоматически означает отставку всего кабинета. В соответствии с законодательством в Грузии в ближайшие семь дней правящая партия "Грузинская мечта" должна представить кандидатуру нового премьера, а президент внесет ее в парламент.