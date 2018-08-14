В Грузии будут изменены правила выдачи иностранцам вида на жительство

Как сообщают грузинские СМИ, речь идет об усложнении правил выдачи иностранцам вида на жительство на территории страны.

Так, основанием на получение недвижимости в солнечной Грузии будет инвестирование в страну 300 тыс. долларов, или владение недвижимым имуществом, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов.

Однако, сам инвестор не будет получать постоянный вид на жительство. Сначала он получит инвестиционный вид на жительство, рассчитанный на пять лет.

Сейчас, для того, чтобы получить такое разрешение необходимо инвестировать не менее 300 тыс. лари, или владеть на территории Грузии недвижимым имуществом, рыночная стоимость которой превышает эквивалент 35 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил оформлени вида на жительство в форме ID-карт с 1 июня. Все удостоверения, полученные до 1 июня 2018 года, сохранят свое действие независимо от формы выпуска.