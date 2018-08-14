08:42 14.08.2018 | Политика | Новости
100201221:nastya

В Грузии будут изменены правила выдачи иностранцам вида на жительство

Парламент Грузии представил законопроект в котором предусмотрено внесение изменений в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".

В Грузии будут изменены правила выдачи иностранцам вида на жительство

Как сообщают грузинские СМИ, речь идет об усложнении правил выдачи иностранцам вида на жительство на территории страны.

Так, основанием на получение недвижимости в солнечной Грузии будет инвестирование в страну 300 тыс. долларов, или владение недвижимым имуществом, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов.

Однако, сам инвестор не будет получать постоянный вид на жительство. Сначала он получит инвестиционный вид на жительство, рассчитанный на пять лет.

Сейчас, для того, чтобы получить такое разрешение необходимо инвестировать не менее 300 тыс. лари, или владеть на территории Грузии недвижимым имуществом, рыночная стоимость которой превышает эквивалент 35 тыс. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил оформлени вида на жительство в форме ID-карт с 1 июня. Все удостоверения, полученные до 1 июня 2018 года, сохранят свое действие независимо от формы выпуска. 


Поделиться
Читайте также:
 
Китай раскритиковал военный бюджет США В понедельник на Донбассе ранены двое бойцов ВСУ Трамп заблокировал договор по открытому небу с Россией Минфин рассказал, о чем будет говорить с миссией МВФ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив