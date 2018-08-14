17:31 14.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина предложила провести встречу Денисовой и Москальковой

Украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ относительно освобождения заложников.

Украина предложила провести встречу Денисовой и Москальковой

Об этом в сети Facebook написала первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко.

"Мы сделали предложение, чтобы украинский омбудсмен Л. Денисова встретилась со своей визави из РФ Т. Москалькова 21-22 августа в Минске, в рамках ТКГ и делали все для разблокирования процесса освобождения удерживаемых. Украина к этому готова", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп напомнила, что Украина ранее предложила обмен 36 россиян, осужденных в Украине за терроризм на украинцев, но ответа на это предложение пока нет.

Как сообщал "УРА-Информ", первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных. 


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