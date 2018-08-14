Украина опустилась в рейтинге производителей оружия на 72 место

На сегодняшний день Украина оказалась на 72 месте, тогда как в прошлом году была на 62. Такие данные размещены на сайте профильного издания Defense News.

По данным ищдания, доход Укроборонпрома составил в прошлом году 873,45 миллионов долларов, что на 19% меньше, чем было в 2016 году. В то же время другие украинские компании в топ-100 СМИ не представлены.

Вместе с тем лидерами рейтинга являются американские компании Lockheed Martin и Raytheon Company, а также британская BAE Systems. В топ-100 также присутствуют шесть российских компаний. Выше всего, на восьмом месте, – концерн "Алмаз-Антей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 13 августа, на военных полигонах начаты огневые испытания новог украинского танка Т-72АМТ. Он был разработан и создан на Киевском бронетанковом заводе. Как сообщается на сайте Государственного концерна "Укроборонпром", модернизированная версия Т-72А во время испытаний отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", мощности которых достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.