13:10 14.08.2018 | Политика | Новости
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У задержанного в Крыму украинца начались проблемы с сердцем 

В аннексированном Крыму у арестованного фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем.

У задержанного в Крыму украинца начались проблемы с сердцем 

Об этом сообщил брат задержанного Петр Дудка, передает "Крым Реалии".

По его словам, вид у Владимира ужасающий. Он сильно похудел, Обострились проблемы со здоровьем. У него простатит, проблемы с желудком, а еще в связи с арестами и двумя годами в СИЗО начались проблемы с сердцем. Лекарства передает его сын.

В ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.

Среди задержанных оказались украинцы: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудка.

Как сообщал "УРА-Информ", Российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.


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