08:32 14.08.2018 | Политика | Новости
100201218:Polishuk

Трамп заблокировал договор по открытому небу с Россией

В новом оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2019 год, который накануне подписал президент Дональд Трамп, выполнение договора по открытому небу с Россией заморожено.

Трамп заблокировал договор по открытому небу с Россией

Как сказано в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США, в частности, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Российскую Федерацию.

В документе также сказано, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу, поскольку авиация РФ отказалась от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС.

Кроме того, Москва не должна использовать в разведывательных целях данные, полученные при выполнении наблюдательных полетов. РФ также ридется объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса сертификат о том, что РФ выполнила условия соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На расходы на национальную оборону США заложены 716 миллиардов долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
Минфин рассказал, о чем будет говорить с миссией МВФ Российская Госдума заблокировала использование украинских лицензий на пользование недрами в аннексированном Крыму Мадуро заявил о готовности начать денежную реформу В Киеве ночью горела больница - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив