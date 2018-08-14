Трамп заблокировал договор по открытому небу с Россией

Как сказано в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США, в частности, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Российскую Федерацию.

В документе также сказано, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу, поскольку авиация РФ отказалась от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС.

Кроме того, Москва не должна использовать в разведывательных целях данные, полученные при выполнении наблюдательных полетов. РФ также ридется объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса сертификат о том, что РФ выполнила условия соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 августа 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. На расходы на национальную оборону США заложены 716 миллиардов долларов.