12:50 14.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российской правозащитнице разрешили посетить Сенцова

Российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Российской правозащитнице разрешили посетить Сенцова

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

По его словам, совет по правам человека попросил Федеральную службу исполнения наказаний позволить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН в ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что.

Отметим, Олег Сенцов голодает уже 93 дня.

Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Как сообщал "УРА-Информ", режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde. Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии.


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