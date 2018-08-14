Российской правозащитнице разрешили посетить Сенцова

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

По его словам, совет по правам человека попросил Федеральную службу исполнения наказаний позволить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН в ЯНАО в Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что.

Отметим, Олег Сенцов голодает уже 93 дня.

Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Как сообщал "УРА-Информ", режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde. Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии.