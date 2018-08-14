18:52 14.08.2018 | Политика | Новости
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Прокурор завершил допрос свидетелей по делу Манафорта

Прокурор Грег Андрес заявил, что сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Прокурор завершил допрос свидетелей по делу Манафорта

Об этом сообщает CNN 13 августа. Он отметил, что 27 свидетелей дали показания за 10 дней. Будет ли защита вызывать своих свидетелей – пока неизвестно.

Телеканал отмечает, что на суде топ-менеджер банка Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявил, что кредиты Манафорту на сумму $16 млн были выданы под давлением главы банка, который знал о нестабильном финансовом положении, однако хотел получить высокую позицию в администрации будущего президента США.

Как сообщал "УРА-Информ", Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы. Эти деньги он хранил на счетах за пределами США. За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши. Об этом сообщает медиакомпания СNN со ссылкой на судебную информацию.


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