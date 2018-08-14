Прокурор завершил допрос свидетелей по делу Манафорта

Об этом сообщает CNN 13 августа. Он отметил, что 27 свидетелей дали показания за 10 дней. Будет ли защита вызывать своих свидетелей – пока неизвестно.

Телеканал отмечает, что на суде топ-менеджер банка Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявил, что кредиты Манафорту на сумму $16 млн были выданы под давлением главы банка, который знал о нестабильном финансовом положении, однако хотел получить высокую позицию в администрации будущего президента США.

Как сообщал "УРА-Информ", Пол Манафорт получил более 65 миллионов долларов за свою работу в Украине за 2010-2014 годы. Эти деньги он хранил на счетах за пределами США. За этот же период он потратил более 15 миллионов долларов на приобретение объектов недвижимости, обустройство домов и приобретение предметов роскоши. Об этом сообщает медиакомпания СNN со ссылкой на судебную информацию.