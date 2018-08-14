12:58 14.08.2018 | Политика | Новости
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Меркель собирается отправится с рабочим визитом в Грузию

На следующей неделе 23-24 августа канцлер Германии Ангела Меркель собирается отправится в Грузию в рамках своего регионального турне.

Меркель собирается отправится с рабочим визитом в Грузию

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам чиновника, этот визит немецкого политика очень важен для Грузии. Также по мнению Залкалиани, этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство.

Посещение Меркель стран Южного Кавказа важен и с точки зрения проходящих в регионе процессов и возникающих вызовов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", у пользователей сети появилась новая тема для шуток с  участием канцлера Германии Ангелы Меркель. Поводом для шуток стала поза игрушечных медведей, которые запечатлены в верхней части снимка.


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