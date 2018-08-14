Меркель и Путин обсудят Украину, Сирию и санкции

Об этом журналистам 14 августа сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается тем, это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов, и Украина, и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, с последствиями этих рестрикций. Кроме того, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею в виду, конечно "Северный поток – 2" и иные вопросы", – сказал Песков.

Как сообщал "УРА-Информ", немецкий канцлер Ангела Меркель не поддерживает инициативу лидеров Сербии и Косово изменить границ. Об этом она заявила во вторник, 14 августа, на пресс-конференции с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем. Она напомнила, что президент Сербии Александр Вучич в июле выступил с предложением присоединить север Косово к Сербии.