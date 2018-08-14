Лукашенко принял кардинальные меры в отношении правительства страны

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Отмечается, что главной причиной, что сподвигло президента Беларуси на такое действие является - "пофигистическое отношение правительства к поручениям президента".

Так, по словам белорусского лидера, к концу этой недели должны быть внесены изменения в состав всего правительства.

В частности, Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Беларусь намерена ввести биометрический контроль на границе с Российской Федерацией. По его словам, на совместной границе со стороны Беларуси отсутствует какой-либо пограничный контроль, одновременно с российской стороны его охраняют штатные подразделения ФСБ.