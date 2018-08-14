16:14 14.08.2018 | Политика | Новости
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Конгресс США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

Американский Конгресс опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации.

Конгресс США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

Сенаторы предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга России.

В случае принятия соответствующего закона резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения свыше 14 дней.

Сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов", в частности, российских банков ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы.

Как сообщал "УРА-Информ", "в мире российской политики обострение отношений между Востоком и Западом может укрепить падающую популярность президента Владимира Путина", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновский. По словам московских аналитиков, Путин вряд допустит в страну инспекторов по химоружию для предотвращения дальнейших санкций, поскольку это будет выглядеть как уступка под давлением. Россия скорее ответит своими санкциями.


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