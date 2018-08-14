Геращенко заявила, что Украина готова к обмену пленных

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев", - написала Геращенко во вторник в своей странице в Фейсбуке.

Она также отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, "чтобы вернуть наших с ОРДЛО".

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть кремлевский сценарий об "обмене всех установленных на всех установленных".

Как сообщал "УРА-Информ", итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода". Полицейские узнали, что за участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали всего 300-400 евро. Розыском потенциальных наемников в Италии и отправкой их на Донбасс, по версии следствия, занимались под прикрытием гуманитарных операций.