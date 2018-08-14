17:12 14.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Геращенко заявила, что Украина готова к обмену пленных

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.

Геращенко заявила, что Украина готова к обмену пленных

"Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев", - написала Геращенко во вторник в своей странице в Фейсбуке.

Она также отметила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе в рядах пророссийских бандформирований, "чтобы вернуть наших с ОРДЛО".

По ее словам, представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть кремлевский сценарий об "обмене всех установленных на всех установленных".

Как сообщал "УРА-Информ", итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе. Об этом сообщает "Радио Свобода". Полицейские узнали, что за участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали всего 300-400 евро. Розыском потенциальных наемников в Италии и отправкой их на Донбасс, по версии следствия, занимались под прикрытием гуманитарных операций.


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