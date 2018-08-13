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В Украине испытали новый танк Т-72АМТ - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 13 августа, на военных полигонах начаты огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ.

В Украине испытали новый танк Т-72АМТ - ФОТО, ВИДЕО

Он был разработан и создан на Киевском бронетанковом заводе. Как сообщается на сайте Государственного концерна "Укроборонпром", модернизированная версия Т-72А во время испытаний отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", мощности которых достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.

Благодаря использованию нового высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км.

Таким образом, дальность ведения огня танка Т-72АМТ в два раза больше, чем в Т-72А. При этом ракета "Комбат" имеет бронепробиваемость в 750 мм брони и, благодаря тандемной головной части, полностью игнорирует динамическую защиту противника, - говорится в сообщении.

Новый танк получил степень защиты нового поколения, приборы ночного видения для всех членов экипажа, а также модернизированную ходовую. Также в Т-72АМТ установлен комплект из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства.


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