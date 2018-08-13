Совет судей соберется из-за дела Кернеса

Совет судей на внеочередном заседании рассмотрит обращение о давлении на судей, в том числе, в деле против городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает ССУ в понедельник.
На повестке дня вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом.
Отмечается, что основанием для созыва заседания "стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения одного из уголовных дел 10 августа 2018 года Киевским районным судом города Полтавы".
В пресс-службе Совета судей объяснили, что состоится рассмотрение жалоб о давлении на судей, "которых сейчас есть большое количество".
Многие судьи жалуются на давление, в том числе, и со стороны народных депутатов. И не только судья господин Антонюк, который рассматривал дело Кернеса. Это различные жалобы в различных делах, – сказали в пресс-службе.
В РСУ утверждают, что дело Кернеса стала катализатором, чтобы Совет судей уже собрала заседание и рассказала об этой ситуации.
Как сообщал "УРА-Информ", Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двоих его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого по обвинению в похищении людей и пытках.