Финляндия просит срочно лечить Сенцова

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.

Он отметил, что здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается.

Как сообща "УРА-Информ", режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde. Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии.