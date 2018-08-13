19:10 13.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Финляндия просит срочно лечить Сенцова

Финляндия призвала Россию обеспечить украинскому режиссеру й Олегу Сенцов медицинское лечение и освободить всех украинских политзаключенных.

Финляндия просит срочно лечить Сенцова

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.

Он отметил, что здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается.

Как сообща "УРА-Информ", режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde. Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии.


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