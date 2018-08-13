Авиация Асада нанесла удар по Сирии, есть жертвы - ВИДЕО

Об этом пишет Express.

В настоящее время около 60% провинции Идлиб контролируется коалицией антиправительственных группировок Хаят Тагрир Аш-Шам. В течение прошлого месяца президент Сирии Башар Асад поклялся вернуть себе территорию после того, как сирийская и российская армии добились успехов в других частях страны, заявив: "Идлиб - это наша цель".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкий президент инициировал встречу лидеров Турции, России, Германии и Франции на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге для обсуждение ситуации в Сирии.