В США события в Шарлотсвилле связали с "вмешательством России"

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отметил Гарретт, не так давно он общался с директором ФБР на тему, могла бы Россия посодействовать на обострения конфликта в Шарлоттсвилле. Так, в ходе переговоров, он получил положительный ответ на соответствующий вопрос. Вместе с тем депутат Конгресса подчеркнул, что это не была секретная информация.

Согласно его словам, российское вмешательство провоцирует американцев на конфликты между собой, используя для это различные поводы. Конгрессмен отметил, что его по-настоящему пугает то, что России удастся посеять раздор между американцами и этим подорвать доверие к западной демократии.

"Иностранное влияние" играет определенную роль в усилиях по раскручиванию внутренних экстремистских движений", - добавил Том Гарретт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп глубоко уверен, что в Шарлотсвилле обе стороны конфликта напали друг на друга.