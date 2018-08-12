20:15 12.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина прорабатывает различные пути улучшения ситуации в Азовском море - Тука

На данный момент ситуация с российской экспансией в Азовском море очень сложная.

Украина прорабатывает различные пути улучшения ситуации в Азовском море - Тука

Вместе с тем власти Украины изучают определенные сценарии для ответа России. Об этом интервью интернет-изданию "Апостроф", опубликованном в воскресенье, 12 августа, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Вместе с тем, по его словам, он не готов обнародовать определенные сценарии, которые сейчас прорабатываются, поскольку вопрос очень сложный. Я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях, - пояснил Тука, добавив, что есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию, однако для их реализации Украине потребуется помощь союзников и международных партнеров, и "такие возможности есть".

Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать, - сказал замглавы МинВОТ.

При этом он отметил, что стратегия улучшения положения Украины в Азовском море не будет обнародована до той поры, пока не будет реализована, а это вряд ли произойдет в текущем году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 августа секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал в районе проведения операции Объединенных сил, где проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организации береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.


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