России выгодно затягивать конфликт на Донбассе, - Волкер

По его словам, Россия заинтересована в продолжении военного конфликта на Донбассе. Также специальный представитель выразил беспокойство видеозаписью, на которой колонны грузовиков свободно курсируют через российско-украинскую границу.

"Колонна, которая двигалась по грунтовой дороге в направлении Российской Федерации зафиксирована в месте, где нет погранично-пропускных сооружений, и в этом у меня нет сомнений", - подчеркнул Волкер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова.