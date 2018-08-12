13:30 12.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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России выгодно затягивать конфликт на Донбассе, - Волкер

Специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт прокомментировал присутствие российских кадровых войск на востоке Украины. Об этом говорится в его заявлении на официальной сайте ОБСЕ. 

России выгодно затягивать конфликт на Донбассе, - Волкер

По его словам, Россия заинтересована в продолжении военного конфликта на Донбассе. Также специальный представитель выразил беспокойство видеозаписью, на которой колонны грузовиков свободно курсируют через российско-украинскую границу.

"Колонна, которая двигалась по грунтовой дороге в направлении Российской Федерации зафиксирована в месте, где нет погранично-пропускных сооружений, и в этом у меня нет сомнений", - подчеркнул Волкер

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт  Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова. 


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