10:19 11.08.2018 | Политика | Новости
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В Бухаресте румыны вышли на акции протестов в защиту отечественной ирриденты - ФОТО

В Бухаресте полиция задержала 440 активистов во время антиправительственных демонстраций. Об этом передает Agerpres.

В Бухаресте румыны вышли на акции протестов в защиту отечественной ирриденты - ФОТО

Активисты требуют срочной отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов. Люди готовы идти на выборы и голосовать за "прорумынское правительство".

Стоит отметить, что Румыния входит в "десятку" стран с наибольшим количеством граждан, которые вынуждены работать за ружежом. На сегодняшний день  от 3 до 5 млн румын выехали на заработки за границу, главным образом, в западноевропейские страны. Многие из них утверждают, что покинули Румынию из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенат Аргентины повторно отклонил законопроект о легализации абортов для всех без исключения женщин на сроках беременности до 14 недель, страну захлестнули акции протеста


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