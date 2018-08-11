В Бухаресте румыны вышли на акции протестов в защиту отечественной ирриденты - ФОТО

Активисты требуют срочной отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов. Люди готовы идти на выборы и голосовать за "прорумынское правительство".

Стоит отметить, что Румыния входит в "десятку" стран с наибольшим количеством граждан, которые вынуждены работать за ружежом. На сегодняшний день от 3 до 5 млн румын выехали на заработки за границу, главным образом, в западноевропейские страны. Многие из них утверждают, что покинули Румынию из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенат Аргентины повторно отклонил законопроект о легализации абортов для всех без исключения женщин на сроках беременности до 14 недель, страну захлестнули акции протеста.