Трамп пообещал Канье Уэсту дать работу всем афроамериканцам

Президент США Дональд Трамп пообещал Канье Уэсту, что снизит уровень безработицы среди афроамериканцев в два раза к концу своей президентской каденции.
Об этом он традиционно написал на своей странице в Twitter.
Слова благодарности были адресованы американскому рэперу за его поддержку, которую он подтверждает на своих выступлениях, заявляя о готовности принимать непосредственное участие в реализации реформ и идей Трампа.
"Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов рассказывать правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас самый низкий за всю историю нашей страны. Для меня это большая честь. Спасибо Канье за твою поддержку, это имеет большое значение!", - написал американский лидер.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала о своих нравах в президенте США Дональде Трампе. Также знаменитость призналась, что ей очень по душе личность главы ее государства.