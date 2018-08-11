10:56 11.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп пообещал Канье Уэсту дать работу всем афроамериканцам

 Президент США Дональд Трамп пообещал Канье Уэсту, что снизит уровень безработицы среди афроамериканцев в два раза к концу своей президентской каденции. 

Трамп пообещал Канье Уэсту дать работу всем афроамериканцам

Об этом он традиционно написал на своей странице в Twitter.

Слова благодарности были адресованы американскому рэперу за его поддержку, которую он подтверждает на своих выступлениях, заявляя о готовности принимать непосредственное участие в реализации реформ и идей Трампа.

"Спасибо Канье Уэсту за то, что он готов рассказывать правду. Новый замечательный факт — уровень безработицы среди афроамериканцев сейчас самый низкий за всю историю нашей страны. Для меня это большая честь. Спасибо Канье за твою поддержку, это имеет большое значение!", - написал американский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст рассказала о своих нравах в президенте США Дональде Трампе. Также знаменитость призналась, что ей очень по душе личность главы ее государства. 


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